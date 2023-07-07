Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 21:56

В Узбекистане сегодня прошли досрочные президентские выборы. Это первые выборы после конституционных поправок, которые продлили срок полномочий президента с 5 до 7 лет. Явка избирателей на первых в истории Узбекистана досрочных выборах президента к 17:00 по местному времени достигла 69,85%. Об этом на брифинге заявил замглавы ЦИК республики Бахром Кучкаров. «Лидер Узбекистана готов к убедительной победе на президентских выборах», - говорилось в заголовках ведущих мировых изданий. И действительно, должно произойти ЧП космического масштаба, чтобы Шавкат Мирзиёев сегодня проиграл. Досрочность выборов объясняется просто и не несет в себе никакой сенсационности. Поводом для этого стала конституционная реформа, согласно которой теперь президент республики будет избираться не на пять лет, а на семь, к тому же не более двух раз подряд. Поправки в Основной закон Узбекистана «обнулили» все предыдущие сроки действующего руководителя страны, и сегодня Шавкат Мирзиёев идет на выборы де-юре впервые, а де-факто - в третий раз.

В избирательных бюллетенях было четыре фамилии: лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, председатель Народно-демократической партии (НДПУ) Улугбек Иноятов, бывший министр образования, кандидат от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова и действующий президент Шавкат Мирзиёев. Что предлагали они своим избирателям? Абдушукур Хамзаев обещал «в 2030 году запретить продажу сигарет вне зависимости от возраста лицам, родившимся после 2009 года». Предлагал запретить с 2030 года продажу и импорт транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Сделать пятницу днем без автомобилей. Разумеется, на экологии это сказалось бы позитивно, но на экономике и нервах людей — скорее, отрицательно. Все же пятница — рабочий день, и, скажем, в трехмиллионном Ташкенте будет затруднительно перемещаться по делам из одного конца столицы в другой.

Улугбек Иноятов – не новичок в узбекской политике. В его послужном списке должности госсоветника президента Узбекистана по вопросам науки, образования и культуры еще при Исламе Каримове, а также министр народного образования республики. В 2018-м Шавкат Мирзиёев уволил его за «безынициативность, коррупцию в школах и старые взгляды». Он предлагал ввести дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте для школьников, а также предлагал ввести так называемый «школьный налог» — выделять 1% от действующих ставок налога на доходы физлиц и налога на прибыль, уплачиваемого предпринимателями, на развитие детсадов и школ. Образование — часть социальной политики, поэтому неудивительно, что в программе лидера НДПУ данный аспект играет главную роль и… набивает оскомину уже формулировкой основной цели кандидата в президенты. Она звучит так: «формирование в стране демократического социального государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия». То есть «за все хорошее и против всего плохого».

А вот Робахон Махмудова воспользовалась принципом «своя рубашка ближе к телу». Учитывая, что представительница «Адолат» не просто юрист с многолетним опытом в должности судьи, а заместитель председателя Верховного суда, она обратила внимание на родную систему и предложила увеличить количество судей и расширить полномочия адвокатов для снижения роли судьи на процессах. А заодно перевести негосударственные медицинские учреждения из коммерческих в некоммерческие. То есть сделать так, чтобы частные клиники обслуживали граждан бесплатно. Не поясняя, как это можно сделать, что автоматически переводит ее программу в нечто утопическое. Выгодное отличие программы лидера президентской гонки Шавката Мирзиёева в том, что многие свои инициативы он подкрепляет конкретными цифрами. Например, не просто построить новые школы, а создать дополнительно 2,5 млн ученических мест. Или не добиться увеличения ВПП на душу населения, а обеспечить рост с нынешних $2000 до $4000.