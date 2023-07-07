НАТО смягчила позицию по Украине

Государства-члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - сказал он.

По словам Столтенберга, он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Тем временем издание Politico сообщает, что страны НАТО спешат согласовать гарантии безопасности для Украины прямо перед саммитом.

Как пишет издание, речь идет об обязательствах по безопасности на переходный период, пока в Украине не закончатся военные действия и страна не вступит в НАТО.

Отмечается, что союзники НАТО в Восточной Европе смогли добиться уступок по этому вопросу. Предполагается, что на саммите члены блока «выйдут за рамки расплывчатого обещания» 2008 года о членстве Украины в альянсе в будущем.

«Как американские, так и немецкие позиции несколько смягчились за недели, предшествовавшие саммиту», - говорится в публикации.