Россиян забирают из больниц на войну

Раненых российских мобилизованных и контрактников возвращают на фронт в Украине недолеченными, с осколками в теле, а военно-врачебные комиссии отказывают им в выплатах за ранения.

Солдаты идут в частные клиники за лечением и в суды за справедливостью, но из всех их судебных исков удовлетворили пока только один, пишет издание Север.Реалии.

Журналисты поговорили с родственниками россиян, которые были ранены в Украине и долго лечились, и которых теперь снова отправляют на фронт.

42-летнего офицера запаса Александра мобилизовали в Петербурге в октябре 2022 года. В армии он служил более 20 лет назад.

В декабре Александр попал на фронт, а в марте получил осколочное ранение. Мужчину отправили в госпиталь Минобороны в Москве. Через полтора месяца – 30 мая – категорию годности Александра повысили до "А".

Спустя еще неделю военно-врачебная комиссия признала Александра "годным" к военной службе.

"Я посмотрела на аналогичные дела – некоторые в суде уже полгода. Тянут время: человек погибает, можно закрывать, – говорит Екатерина. – Исход тоже не радует – пока ни одного с решением в пользу военнообязанного, а не госпиталя я не нашла. Из тех 60 дел, что нашла, только в одном случае был положительный исход. Я искала этого военного, чтобы узнать, как ему это удалось", - рассказала жена Александра Екатерина.

Раненого военного, которому удалось оспорить свое возвращение на фронт, зовут Виктор Чуприненко. Весной 2022 года он вернулся с фронта и обратился сразу в две частные клиники с жалобами на ухудшение здоровья. В обеих врачи подтвердили, что Чуприненко "нетрудоспособен".

В поликлинике краснодарского военного госпиталя врачи назначили ему лечение, но спустя время военно-врачебная комиссия признала Чуприненко "годным к службе". Виктор подал иск в Краснодарский гарнизонный военный суд, где выяснилось, что на комиссии Виктора осматривали только два врача из шести, включенных в ВВК. На заседании не было невролога, офтальмолога, отоларинголога и травматолога. Судья постановил, что комиссия нарушила права военнослужащего, отменил медзаключение о годности и обязал врачей провести повторное заседание в полном составе.

Глава "Союза комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова считает, что пытаться повторить "успех Чуприненко" не стоит, так как возможность обжаловать заключения военно-врачебных комиссий в суде "близка к нулю".

"Чтобы обжаловать заключение ВВК, нужно добиться процессуального направления на независимую военно-врачебную экспертизу. А есть ли они сейчас? И какие решения выносят те, что выжили? – предупреждает Мельникова. – В первую очередь шансы есть у того, кто может лично приходить на суды, а не "через жену". А таких мало, практически всех успевают отправить обратно на фронт. Во-вторых, нужен хороший адвокат, то есть дорогой. И экспертиза в независимых клиниках, не одной, а это тоже дорого".