Зеленский не исключил новый мятеж в России

Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж или революция, которые могут поддержать многие люди, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выявил слабость руководства российского президента Владимира Путина.

"Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - заявил Зеленский.

Он добавил, что уверен, что "вагнеровцы" не нападут на Украину с севера, и утверждает, что Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - заявил президент.