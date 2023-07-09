Экс-сотрудник КГБ рассказал, как Путин случайно признал наличие двойника

Российский президент Владимир Путин в конце июня отправил в Дагестан двойника, а позже признался, что никуда не выезжает из Москвы, заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Жирнов рассказал, что "в гости" к Путину в Кремль приехала девочка из Дагестана, которая якобы не смогла увидеть его в Дербенте. Во время встречи российский президент признался, что никуда из Москвы не выезжает.

"Мы впервые получили абсолютное доказательство от самого Путина, что в Дагестане был его двойник. Потому что настоящий Путин заверил на камеры, что сам никуда не уезжает. А также он признался, что его двойник не мог дать 5 миллиардов рублей Дагестану (Путин во время встречи с девочкой отдал приказ передать Дагестану такую сумму), потому что он не для того туда ездил", – объяснил он.

Он отметил, что Путин специально придумал историю о расстроенной девочке, чтобы объявить о передаче 5 миллиардов, ведь двойник это сделать не мог.

"Ведь двойник сказать это в Дагестане не мог. А как бы он это сделал? Предположим, дагестанское руководство говорит двойнику, что нам не хватает 5 миллиардов. А двойник звонит настоящему Путину и спрашивает: могу ли я от вас передать деньги?" – подчеркнул Жирнов.