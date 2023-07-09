В Турции резко подняли налоги

Так, согласно решению правительства, ставка НДС, взимаемая с товаров и услуг, была увеличена с 18 до 20%.

Ставка на основные товары, такие как туалетная бумага, моющие средства и подгузники, была повышена с 8 до 10%. Повышение налога на банковское страхование и транзакции - с 10 до 15%.

Регистрационный сбор за мобильные телефоны, которые ввозятся из-за границы, был увеличен практически на 230% и составил 20.000 турецких лир (765,74 доллара США) с предыдущих 6.091 лир. Пошлины на оформление документов увеличатся на 50%.

Дефицит казначейства Турции в июне достиг 4% ВВП. По этой причине, помимо перечисленных выше мер, вчера в парламент был внесен законопроект, который увеличивает ставку корпоративного налога с 20 до 25% для покрытия потребностей, связанных с землетрясением.

Решение правительства о повышении налогов вызвало значительный общественный резонанс и было раскритиковано даже некоторыми депутатами от правящей партии.