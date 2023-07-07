Зеленский: Байден мог бы завершить войну за пять минут

Президент США Джо Байден мог бы завершить войну в Украине за 5 минут, но ценой, на которую Украина никогда не согласится, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он мог бы закончить войну «за 24 часа».

Зеленский также допустил, что российский президент Владимир Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли «возможно» заставить Путина пойти на переговоры, Зеленский сказал, что это абсолютно логичное предположение.

«Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен», - сказал украинский лидер.