Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:17

Возвращение из Турции в Украину бойцов «Азова» является нарушением имевшихся договоренностей. Условия нарушила как турецкая сторона, так и Киев, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Владимир Зеленский опубликовал минутное видео, на котором он пожимает руки «азовцам», обнимает их, после чего они вместе садятся в чешский самолет и летят на родину. В этот момент прямо физически чувствовалось, как в турецких помидорах повышается концентрация какой-то жутко вредной гадости, что делает невозможным их поставки в Россию по санитарным показаниям.

Нет, из старых партий можно спокойно брать, но вот из новых – вряд ли, поскольку Дмитрий Песков уже заявил, что «возвращение из Турции в Украину бойцов «Азова» является нарушением имевшихся договоренностей, условия нарушила как турецкая сторона, так и Киев». То есть вновь пожаловался на обман России. Что принимает уже какой-то хронический характер. Так, на встрече с военными блогерами 13 июня Путин пожаловался на зерновую сделку и заявил, что Москву в очередной раз обманули. И с похожими жалобами Кремль и российский президент выступают примерно раз в месяц. Только за последнее время, как подсчитали дотошные журналисты, он делал это 18 января, 21 февраля, 14 марта, 30 мая и дважды, как уже было сказано, 13 июня. По поводу возвращения Анкарой «азовцев» хотел бы заметить только одно: ровно в тот момент, когда российское руководство, раструбив по всему миру про «неминуемую кару», которая грозит «головорезам и нацистам», обменяло их и выпустило в Турцию в обмен на кума Путина Медведчука – в этой истории была поставлена жирная точка. Все! Кремль недвусмысленно дал понять, как стоит относиться к его словам и угрозам.

И после этого «кремлевские» начали шантажировать Анкару разрывом «зерновой сделки»: после ее подписания Москва с ловкостью фокусника достала из шляпы меморандум между Россией и ООН, который ни турки, ни украинцы не подписывали. И начали утверждать, что этот меморандум и условия, упомянутые в нем - подключение Россельхозбанка к SWIFT, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса - являются неотъемлемой частью «зерновой сделки». А на вежливое недоумение Анкары, дескать, ребята, вы что несете, Кремль в одностороннем порядке изменил сроки ее действия со 120 дней на 60, что опять-таки в тексте договоренностей никак не было обозначено. Кремлю намекнули, что он перегнул палку один раз, повредив аммиакопровод. Никакой реакции. Затем второй, объявив о поставках Украине турецких гаубиц. Со стороны – ноль эмоций. Хорошо, получите третий, освобождение «азовцев». Вот самое странное. Подобный опыт шантажа Эрдогана у Кремля уже был в 2015-м, когда турки несколько раз предупреждали Москву о недопустимости разворотов на Сирию в турецком воздушном пространстве. Предупредили раз, другой, третий, а потом просто сбили российский самолет, заставив Владимира Путина сначала развязать «помидорную войну», а затем отступить, полностью потеряв лицо.

Сегодня Кремль наступает на те же грабли, правда, в еще гораздо более худших условиях. Во-первых, Турция для России сегодня - буквально последний транзитный коридор для «параллельного импорта», то есть последняя надежда пристроить газпромовский газ в Европу даже ценой скидок в четверть стоимости и отсрочки платежей на год. Во-вторых, в случае обострения российско-турецких отношений Анкара в любой момент готова заменить Россию сразу в двух критически значимых регионах - Закавказье и Центральной Азии, где Кремль держится из последних возможностей. И, наконец, в-третьих, в случае все того же обострения Турция может стать мощной подпиткой военных возможностей Украины. И, кроме того, способна создать Кремлю серьезные логистические проблемы с доступностью Хмеймима, а через него в Африку. При таких исходных данных откровенно хамское поведение Кремля в отношении «зерновой сделки», в которой по политическим причинам Анкара крайне заинтересована, выглядит, мягко говоря, весьма странно. А называя вещи своими именами – неадекватно.