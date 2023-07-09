«Кадыровцев» перебросили под Бахмут видео
Спецназ «Ахмат» переброшен на Бахмутское направление, сообщил в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения. Апты Аронович, береги ребят! Ахмат - Сила!» - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!