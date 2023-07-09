Экс-генсек НАТО: Запад не волнуют красные линии Путина

«НАТО была и остается открытой для государств, правительства и парламенты которых, как недавно в Финляндии и Швеции, приняли решение о вступлении в альянс. Путину в данном случае нечего сказать, у него нет права вето, он действительно должен держаться в стороне. Честно говоря, что бы он ни определял или чувствовал, как красные линии, нам все равно», - сказал Расмуссен.

Он не исключил, что Украина может вступить в альянс по частям, как это сделала Германия в 1955 году.

«Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», - заявил Расмуссен, отметив, что вступление западной и центральной частей Украины в НАТО может существенным образом повлиять на жителей Европы.