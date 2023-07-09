Байден за поставку F-16 Турции

Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что поставка истребителей F-16 в Турцию соответствует американским интересам. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что Байден ясно и последовательно выразил свою позицию во время переговоров, считая, что продажа истребителей F-16 имеет смысл как для альянса НАТО, так и для двусторонних отношений между США и Турцией.

Помимо этого, Салливан также сообщил, что главы двух государств обсудили военную помощь Киеву и договорились о встрече на полях саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.