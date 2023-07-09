Совет азербайджанским комсомальчикам: Закусывайте бараниной, а не свининой… из серии "наши ответы Чемберлену"
Выпавшая из мусаватистской бороды блоха под названием «Минвал» решила продолжить дискуссию о любви к Родине. Но как известно блохи любят тонкошерстный мех комсомальчиков – плеяды трафаретных узколобых дилетантов, говорящих по-русски и столь же искренне презирающих Россию. Тексты блохе, как и сайту, прозванному в честь большой российской крылатой ракеты, спускает один гладковыбритый комсомальчик, который провалил карьеру журналиста на Западе. Да, талант писать от Бога – либо есть, либо нет.
Но вернемся к блохе на тонкошерстном мехе комсомальчика. Ни западные университеты, ни частые встречи с западными дипломатами не помогли этой «бронзовой молодежи», которая царапалась и толкалась локтями ради присутствия в высоких кабинетах, освободиться от неосоветского мышления.
Вы только обратите на тон письма: «Эйнулле Фатуллаеву надо провести работу над ошибками»! Над какими это ошибками? А ошибка состоит в том, что ваш покорный слуга оставил подпись на фотографии в соцсети: за речкой находится государство под названием Армения…
Меня еще обвиняют в том, что я «изрыгался на минвалик площадной бранью». Площадь и брань – не по моей части, есть великое русское слово, которым можно дать «калибром» по башке. Что мало не покажется!..
Меня всячески пытаются склонить к дискуссии вокруг моей поездки в Карабах двадцатилетней давности. Но на все вопросы азербайджанскому правосудию ответил Европейский суд. И к этой подлой и провокационной полемике я возвращаться не собираюсь. Это азербайджанское государство выплатило мне компенсацию и оправдала на уровне Верховного суда.
Что дальше? А дальше фейковый китайский баран, раскрученный комсомальчиками ролик в сети. На этом видео изображен житель Синьцзян-Уйгурской автономии, похожий на меня, который пытается сесть на барана. И всем уже давно ясно, что этот баран, как и близкий по менталитету к комсомальчику китаец уйгурского происхождения, ко мне никакого отношения не имеет.
Да, и еще. Минвалики с комсомальчиками напомнили о «шушинской декларации». Вкратце напомню, что несколько лет, до идеологической борьбы с иранскими диверсантами, комсомальчики развернули борьбу с алкогольными напитками в культурной столице Азербайджана – городе Шуше. И зашли настолько далеко, что погнали всю молодежь в мечети, а впоследствии их объявили иранскими диверсантами. Потом пришлось эту же молодежь выволакивать из мечетей.
Кроме постулата любви к Родине «Комсомолу» похвастаться нечем – ведь в головах ни интеллекта, ни эрудиции, ни концепций, а только козни, интриги и подлость.
Минвалики с комсомальчиками призвали меня закусывать бараниной. Соглашусь! Прекрасное пожелание. Баран – благородное, хоть и тупое животное. Главное, не закусывать свининой, как комсомальчики. Уж слишком много свинства в их подлых душонках!