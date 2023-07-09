Выпавшая из мусаватистской бороды блоха под названием «Минвал» решила продолжить дискуссию о любви к Родине. Но как известно блохи любят тонкошерстный мех комсомальчиков – плеяды трафаретных узколобых дилетантов, говорящих по-русски и столь же искренне презирающих Россию. Тексты блохе, как и сайту, прозванному в честь большой российской крылатой ракеты, спускает один гладковыбритый комсомальчик, который провалил карьеру журналиста на Западе. Да, талант писать от Бога – либо есть, либо нет.

Но вернемся к блохе на тонкошерстном мехе комсомальчика. Ни западные университеты, ни частые встречи с западными дипломатами не помогли этой «бронзовой молодежи», которая царапалась и толкалась локтями ради присутствия в высоких кабинетах, освободиться от неосоветского мышления.

Вы только обратите на тон письма: «Эйнулле Фатуллаеву надо провести работу над ошибками»! Над какими это ошибками? А ошибка состоит в том, что ваш покорный слуга оставил подпись на фотографии в соцсети: за речкой находится государство под названием Армения…

Меня еще обвиняют в том, что я «изрыгался на минвалик площадной бранью». Площадь и брань – не по моей части, есть великое русское слово, которым можно дать «калибром» по башке. Что мало не покажется!..

Меня всячески пытаются склонить к дискуссии вокруг моей поездки в Карабах двадцатилетней давности. Но на все вопросы азербайджанскому правосудию ответил Европейский суд. И к этой подлой и провокационной полемике я возвращаться не собираюсь. Это азербайджанское государство выплатило мне компенсацию и оправдала на уровне Верховного суда.