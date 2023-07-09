Эльнур Мамедов, отдел экономики 04:03

Судя по итогам визита в КНР министра финансов США Джанет Йеллен, складывается впечатление, что в Вашингтоне решили изменить экономическую политику в отношении Пекина. И дело не столько даже в растянутых сроках визита, сколько в заявлениях американского министра. Уточним, что Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, а ее пребывание в столице КНР продлилось до 9 июля. Четыре дня для рядового рабочего визита министра финансов США – срок беспрецедентно долгий, что уже вызывает ряд вопросов.

Как выясняется, Йеллен провела за это время переговоры с несколькими должностными лицами КНР высокого ранга. Но наибольший резонанс вызвала ее пятичасовая (!!) встреча с Хэ Лифэном, вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам, охарактеризованную пресс-секретарем Министерства юстиции США, как «откровенная, конструктивная и обстоятельная». Судя по сообщениям китайских и американских СМИ, на этой встрече стороны обсудили подходы США к здоровой экономической конкуренции с КНР с учетом равных условиях для американских рабочих и бизнеса, а также обменялись мнениями о международных и внутренних макроэкономических тенденциях. В частности, запомнилось заявление Джанет Йеллен о том, что даже когда у сторон есть разногласия, жизненно важно, чтобы они находили пути для совместной работы по вопросам, представляющим общий и международный интерес, включая долговой кризис развивающихся экономик и стран с низким уровнем доходов, а также вопросы финансирования борьбы с изменением климата. Несмотря на то, что на протяжении длительного времени позиции сторон по этим вопросам не совпадают, Йеллен заявила, что у компаний двух стран есть широкие возможности для взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, и что они должны напрямую общаться по конкретным экономическим проблемам. «Нельзя допускать, чтобы разногласия между Вашингтоном и Пекином приводили к недопониманию, возникающему, прежде всего, из-за отсутствия контактов, что может без необходимости ухудшить двусторонние экономические и финансовые отношения», - подчеркнула министр финансов США. Еще более откровенной Йеллен была на встрече с представителями американского бизнеса в Пекине. «Разорвать экономические связи между США и КНР, практически, невозможно, поскольку такой шаг дестабилизирует мировые рынки, - одчеркнула министр. - Мы стремимся к диверсификации, а не к разделению. Разделение двух крупнейших экономик мира будет дестабилизирующим фактором для мировой экономики…»

Таким образом, резкое изменение тональности в заявлениях американских официальных лиц, как говорится, налицо. Впрочем, эта тенденция наметилась не сегодня, а еще в мае, когда президент США Джо Байден в рамках хиросимского саммита G7 заявил, что потепление в отношениях США и Китая может произойти в ближайшем будущем, добавив, что еще на конференции на Бали он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о создании между ними «горячей линии» связи. «А потом случилась эта глупость с аэростатом <...>, - продолжил президент США, - его сбили, и все изменилось в том, что касается разговоров друг с другом. Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление». Напомним, что торговые представители США и КНР и раньше проводили переговоры с целью разрешения экономических и торговых спорам. И уже тогда это расценивалось, как признак предварительных усилий по стабилизации двухсторонних контактов, даже несмотря на напряженность в американо-китайских отношениях. Теперь же, после визита в Пекин министра финансов Джанет Йеллен, может говорить о том, что разногласия сторон постепенно сглаживаются.