Эрдоган вылетел на саммит НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в литовскую столицу Вильнюс. Как сообщает Анадолу, турецкий лидер 10-12 июля примет участие на саммите глав государств и правительств стран НАТО.

В повестке дня саммита - война в Украине, а также вызовы, с которыми сталкивается НАТО. Участники саммита обсудят планы по укреплению структуры обороны и сдерживания Североатлантического альянса перед лицом современных угроз, в том числе терроризма во всех его формах и проявлениях.

В рамках саммита запланированы двусторонние встречи турецкого лидера с руководителями ряда государств.