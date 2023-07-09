Самолет не смог долететь до Нахчывана

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-2257 «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Баку - Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий (сильный боковой ветер) в районе аэропорта в Нахчыване. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Самолет в 01:45 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Пассажиры данного рейса вылетели в Нахчыван в 05:10 после улучшения погодных условий в Нахчыване.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня (10 и 11 июля) на территории Нахчывана ожидается сильный ветер. В связи с этим не исключается возможность повторения подобных ситуаций, когда рейсы могут быть задержаны или перенесены в целях обеспечения безопасности полетов.