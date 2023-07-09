Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вызвали в Кремль после вооруженного мятежа, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

По их данным, Пригожин прибыл для этого в Москву еще 1 июля, а на встречах с ним присутствовали командиры ЧВК. Помимо Путина Пригожин провел переговоры с директором Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Подробности переговоров источники не привели.

О том, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или Москве, в конце прошлой недели сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом, согласно сделке между Пригожиным и Кремлем, после которой он остановил марш на Москву, глава ЧВК вместе со своими наемниками должен находиться в Беларуси.

Путин 24 июня в телеобращении к россиянам обвинил главу «Вагнера» в предательстве и сравнил его действия с «ударом в спину», который получил царский режим в 1917 году.