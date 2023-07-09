Самолет Turkish Airlines внезапно сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул - Хошимин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:52 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из бакинских клиник.