У Байдена не знали о планах Эрдогана

Вашингтон не имеет отношения к передаче Анкарой Киеву находившихся в Турции командиров батальона «Азов». Об этом накануне заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советника Байдена спросили, из чего исходил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимая это решение, и пытался ли он таким образом «послать сигнал президенту Путину».

«… Думаю, правильнее было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган», - ответил Салливан.

Салливан добавил, что украинский народ радостно и эмоционально отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя.