МЧС призывает жителей Баку быть осторожными

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в очередной раз обратилось к населению в связи с прогнозируемой в Баку и на Апшероне ветреной погодой.

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, 10 и 11 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается сильный ветер. МЧС в очередной раз информирует отдыхающих на пляжах об опасности плавать в море в ветреную погоду. Кроме того, в ветреную погоду следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет работу по тушению пожаров», - говорится в сообщении МЧС.