Россия заявила о попытке украинцев ударить по Крыму, Ростову и Калуге

Министерство обороны РФ объявило, что украинские военные 9 июля запустили по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях «зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант».

«Две ракеты С-200 были уничтожены средствами ПВО, - доложил Афзалов, - еще две аналогичные ракеты отклонены средствами радиоэлектронной борьбы». «Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Целями, по словам Афзалова, был Крымский мост, военный аэродром Морозовск в Ростовской области и «объект в Калужской области». Герасимов поручил «в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», а также «организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение».

Доклад о предотвращенном ракетном ударе, заявило Минобороны РФ, был сделан в ходе совещания, которое Герасимов провел «в зоне специальной военной операции».