В уезде Ляньцзян в провинции Гуандун на юге Китая во время нападения в детском саду погибли шесть человек, один ранен, сообщает Reuters.

Нападение произошло в 07:40 по местному времени. Среди жертв — воспитатель, двое родителей и трое детей. Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в нападении с ножом и проводит расследование. Местное телевидение Хубей Цзинши сообщает, что нападавшего зовут Ву Муцзе. Других подробностей не сообщается.