По его словам, в течение прошлой недели на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинцы продвинулись вперед более чем на километр. «… За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли», - отметил Ковалев.

С начала контрнаступления ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях освобождено 169 квадратных километров территории, что примерно соразмерно с площадью Одессы. Об этом сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Его цитируют украинские СМИ.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ситуация вдоль всей линии фронта напряженная и сложная. «На Запорожском направлении она развивается достаточно динамично. На Днепровском направлении вдоль реки ситуация напряженная, но более-менее стабильная. Враг в обороне пытается удержать те рубежи, которые у него обустроены, укреплены… атакуя управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении, и пытаются разрушать все вдоль линии побережья», - рассказывает Гуменюк.

Она отмечает, что россияне очень мощно обстреливают Херсонское и Антоновское направление. Гуменюк сообщила, что Силы обороны Украины проводят контрбатарейную борьбу и защищают «дистанционно ту территорию, которая позволит облегчить ситуацию с обстрелами правого берега».

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев также сообщил, что по состоянию на понедельник, 10 июля, ВСУ освободили 24 квадратных километра на Бахмутском направлении. «По итогам прошлой недели удалось освободить еще 4 квадратных километра территорий, - сообщил Ковалев. - На данный момент украинцы закрепляются на новых рубежах и бьют по позициям россиян из артиллерии».

«Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои», - сообщил Ковалев.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений. На Лиманском направлении россияне шли на штурм и пытались вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Донецкой области, но успеха не имели. В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.