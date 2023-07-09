Икрам Нур, автор haqqin.az 11:12

Спор по газовому месторождению Дура в Персидском заливе может стать тем камнем, о который разобьется ирано-саудовская нормализация. Ирано-саудовская «нормализация», которую многие преподносили как начало новой эры в отношениях Тегерана с монархиями Персидского залива, все-таки нашла свой «камень преткновения», о который вполне может разбиться, похоронив под обломками все оптимистические прогнозы.

Благословенные запасы нефти и газа Персидского залива формировались в ту эпоху, когда о государственных границах земные недра и не помышляли, а динозавры и прочие птеродактили передвигались по планете без всяких заграничных паспортов и таможен. Да и потом, когда начали формироваться государства и сопутствующие им границы по земле, никто и подумать не мог, что там, под землей. В итоге сегодня геологическая карта категорически не совпадает с политической, что служит причиной межгосударственных недоразумений, когда одно и то же месторождение располагается сразу в нескольких государствах. Как месторождение Дура (персидское название Араш), расположенное в северо-западной части Персидского залива: у побережья Кувейта, Саудовской Аравии и в территориальных водах Ирана. Еще в 1960-е годы прошлого века, когда оно было только открыто, Тегеран заявил: «Это мое, и только я могу его разрабатывать». «Да ничего подобного», - заявили саудиты и кувейтцы, однако идти на обострение конфликта не стали, предпочтя переговоры, которые затянулись почти на шесть десятилетий, за разработку Дура/Араш так никто и не взялся. Безмятежность вокруг Дуры рассеялась лишь в прошлом году, когда саудиты и Кувейт подписали соглашение о разработке этого месторождения, включая инвестиции в его дополнительную разведку. Тегеран, который все шесть десятилетий в отношении этого месторождения делал только то, что отмечал его на картах и в собственном реестре полезных ископаемых, тут же возбудился и начал кричать: «Грабят!»

Причем, даже не сделав попытки договориться с Кувейтом и Эр-Риядом о совместной разработке или долевом участии в нем. Поскольку оставался на одной позиции: «Это все наше и точка, любой торг здесь неуместен». А в конце июня нынешнего года Национальная иранская нефтяная компания NIOC заявила, что готовится начать бурение в Дуре. В ответ саудиты и Кувейт заявили, что «отвергают» эти планы, но, нужно отдать им должное, призвали Тегеран к переговорам о совместной разработке данного месторождения, а если потребуется, то и о долевом разделе газа, который будет из него извлекаться. По большому счету, это было предложение о конкуренции в разработке Дуры, поскольку технологическое состояние газовой отрасли Ирана и ее материальная база явно не потянет полноценного, качественного и эффективного освоения этого достаточно сложного месторождения с иранской стороны. Это не злорадство, но из процедур капитального ремонта иранское газовое оборудование производства 70-80-х годов с редкими вкраплениями 90-х прошлого века, выработавшее все мыслимые ресурсы эксплуатации, подвергалось только покраске и смазке, да и то не всегда.