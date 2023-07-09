Представители Банка Республика и SIF встретились в Нахчыване с предпринимателями

На прошлой неделе состоялась поездка делегации с представителями Фонда развития предпринимательства (SİF) при Министерстве экономики Азербайджана и Банка Республика в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. В рамках визита для предпринимателей была проведена конференция на тему «Новые возможности для развития бизнеса в Нахчыване».

В конференции приняли участие более 100 участников, в том числе официальные лица Нахчывана, а также предприниматели, осуществляющие деятельность в Автономной Республике. На мероприятии выступили министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев, председатель правления Фонда развития предпринимательства Осман Халиев, председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов и другие лица. Выступавшие рассказали о новых возможностях, созданных для предпринимателей и инвесторов в Нахчыване, а также о доступных и эффективных механизмах финансирования.

В своих выступлениях представители Банка Республика подчеркнули, что в результате эффективного сотрудничества с Фондом развития предпринимательства и высокого профессионализма сотрудников за последние 2 года подряд уполномоченной кредитной организацией, которая выдала больше всех льготных кредитов по сумме и количеству, стал Банк Республика. Было отмечено, что Банк Республика является одним из самых активных банков, участвующих в финансировании реального сектора в Нахчыване, где уже начался процесс предоставления льготных кредитов. Представители банка выразили уверенность в продолжении успешного сотрудничества и в Нахчыване, заявив, что в скором времени Банк Республика станет самым активным банком, предоставляющим льготные кредиты Фонда развития предпринимательства в Автономной Республике, как и в других регионах Азербайджана.