Согласно сообщению СГБ, в результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности, установлено, что гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан, войдя в предварительный сговор с другими лицами, планировал совершить на территории Азербайджана террористический акт с целью подрыва общественной стабильности в стране, создания паники среди населения, оказания влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями.

Стало известно, что указанный гражданин прибыл в Азербайджан из-за рубежа с намерением совершить преступные деяния. Во время своего пребывания в Баку проводил наблюдение вокруг здания посольства с целью определения координат территории, на которой расположено здание посольства третьего государства в Азербайджане, и планирования теракта. Занимался поиском лиц для привлечения их к совершению теракта, вступал в контакт с другими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В Следственном управлении СГБ в отношении Фавзана Муса Хана возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время СГБ проводит комплекс следственно-оперативных и международно-правовых процедурных мероприятий для выявления круга лиц, планировавших теракт.