Врач-нарколог: Наркозависимость начинается с первой дозы

- Физза ханым, прежде всего хотелось бы узнать, какие изменения отмечаются в поведении людей, употребляющих наркотики?

- Наркотические средства - это вещества растительного или синтетического происхождения, оказывающие специфическое воздействие на центральную нервную систему и вызывающие зависимость. Ввиду того, что это токсичное вещество, то оно оказывает особое влияние на весь организм человека, его поведение, психическое состояние и уровень мышления. В результате меняется характер личности и образ жизни, утрачиваются прежние здоровые привычки.

- Какие есть стадии развития наркотической зависимости?

- В результате приема наркотических средств формируется психическая и физическая зависимость. Психическая зависимость – это состояние психического комфорта в наркотической интоксикации (наркотическое опьянение) и навязчивое влечение к употреблению психоактивного вещества. Психическое влечение характеризуется постоянными мыслями о наркотике.

Физическая зависимость проявляется в том, что организм не может нормально функционировать без наркотических средств, и в его отсутствие развивается абстинентный синдром (определенный комплекс симптомов, возникающих у наркозависимых при отказе от употребления наркотических веществ). При абстинентном синдроме в организме наблюдаются неприятные ощущения: сильная боль в суставах, тошнота, рвота, головная боль, потливость, помутнение сознания, диарея.

- Какие самые распространенные заболевания среди наркозависимых?

- К наиболее частым соматическим осложнениям у наркозависимых лиц относятся различные инфекции, вызванные асептическими состояниями и нарушениями иммунной системы. Среди пациентов, которые вводят наркотики внутривенно, чаще всего встречаются такие заболевания, как Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилис, вирусы гепатита В и С.