Врач-нарколог: Наркозависимость начинается с первой дозы
Врач-нарколог Бакинского городского наркологического диспансера Минздрава Физза Бахышова ответила на вопросы по поводу формирования наркотической зависимости.
- Физза ханым, прежде всего хотелось бы узнать, какие изменения отмечаются в поведении людей, употребляющих наркотики?
- Наркотические средства - это вещества растительного или синтетического происхождения, оказывающие специфическое воздействие на центральную нервную систему и вызывающие зависимость. Ввиду того, что это токсичное вещество, то оно оказывает особое влияние на весь организм человека, его поведение, психическое состояние и уровень мышления. В результате меняется характер личности и образ жизни, утрачиваются прежние здоровые привычки.
- Какие есть стадии развития наркотической зависимости?
- В результате приема наркотических средств формируется психическая и физическая зависимость. Психическая зависимость – это состояние психического комфорта в наркотической интоксикации (наркотическое опьянение) и навязчивое влечение к употреблению психоактивного вещества. Психическое влечение характеризуется постоянными мыслями о наркотике.
Физическая зависимость проявляется в том, что организм не может нормально функционировать без наркотических средств, и в его отсутствие развивается абстинентный синдром (определенный комплекс симптомов, возникающих у наркозависимых при отказе от употребления наркотических веществ). При абстинентном синдроме в организме наблюдаются неприятные ощущения: сильная боль в суставах, тошнота, рвота, головная боль, потливость, помутнение сознания, диарея.
- Какие самые распространенные заболевания среди наркозависимых?
- К наиболее частым соматическим осложнениям у наркозависимых лиц относятся различные инфекции, вызванные асептическими состояниями и нарушениями иммунной системы. Среди пациентов, которые вводят наркотики внутривенно, чаще всего встречаются такие заболевания, как Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилис, вирусы гепатита В и С.
- С чем связана тенденция развития наркомании в подростковой и молодежной среде?
- Причиной распространения наркомании среди подростков является отсутствие информации о вреде наркотиков. Также подростки более склонны к экспериментам. Часто они начинают употреблять наркотики из-за элементарного любопытства. К сожалению, ввиду того, что некоторые подростки с несформированной психикой обладают низкой степенью информированности о вреде наркотических средств, их легче привлечь на этот путь.
В первую очередь на регулярной основе должны проводиться информационно-просветительские мероприятия о последствиях употребления наркотиков в подростковой и молодежной среде. Следует им объяснить, что употребление наркотиков – это не игра, а серьезная болезнь. Между однократным приемом наркотиков и наркотической зависимостью всего один шаг.
- Как родителям понять, что их ребенок употребляет наркотики?
- В начальные периоды употребления наркотиков меняется ритм жизни подростков. Следует обратить внимание на неожиданные изменения в поведении подростка:
- резкое снижение или повышение активности;
- потеря интереса к учебе, увлечениям, пропуски занятий;
- появление подозрительного круга общения;
- необъяснимая раздражительность, лживость, рассеянность;
- появление скрытости в поведении, отказ сообщать о своем местонахождении;
- трудное пробуждение по утрам, невнятная речь;
- потеря аппетита, снижение веса, сонливость.
Помимо этого, родителей должно насторожить:
- исчезновение денег или ценностей из дома;
- увеличение карманных расходов.
Когда родители замечают изменение в поведении своего ребенка, важно не скрывать это, а обратиться к врачу-наркологу. Чем раньше будет начато лечение, тем выше вероятность скорейшего выздоровления от этого заболевания.