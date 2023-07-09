В Кабмине внесли ясность по поводу имени «Мамед»

Никаких обсуждений в Терминологической комиссии Кабинета министров по именам «Мамед» и «Мяммяд» не проводилось, никаких заявлений какому-либо медиасубъекту и журналистам не было сделано. Запрета на эти имена нет, заявила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете Министров Азербайджана Саялы Садыгова.

Садыгова опровергла утверждения, распространенные в социальных сетях: «В комиссию обращаются в связи с формой написания имен. Мы контролируем написание имен в связи с правилами орфографии азербайджанского языка».

Садыгова подчеркнула, что в 2015 году обсуждался вопрос о том, какое написание имен Мамед, Магомед, Мяммяд и Мухаммед считается правильным, при этом было рекомендовано их написание в двух формах - Мяммяд и Мухаммед: «Наша работа не в том, чтобы запретить имя. Комиссия предоставляет информацию о правилах их правильного написания».