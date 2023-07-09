Посол раскрыл подробности возвращения командиров «Азова» из Турции

Посол Украины в Турции Василий Боднар раскрыл подробности возвращения пяти командиров «Азова» из Турции. Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода».

По словам Боднара, Анкара не выдвигала никаких условий Киеву, наоборот, была заинтересована в возвращении командиров батальона. «Каких-либо условий, о которых мне было известно относительно возвращения наших военнослужащих, не было выдвинуто. Наоборот, это как раз особенность позиции турецкой стороны как медиатора... Ее роль важна, ведь за счет этого поднимаются позиции Турции как глобального игрока», - отметил он.

Боднар подчеркнул, что возвращение «азовцев» - не только «добрый жест для Украины», прежде всего, это усиление позиций Анкары в коммуникации с Москвой.

Также он указал, что соответствующие переговоры между правительствами стран продолжались несколько месяцев. «Был задействован весь дипломатический авангард президента Зеленского», - указал посол.