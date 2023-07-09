Обвиняемые в госизмене предстанут перед судом
Завершилось предварительное следствие по делу Хиджрана Гасанова, Эльмеддина Агаева, Шамси Гасымова, Надима Мехдиева, Агасифа Агаева и Дагестана Гусейнова, обвиняемых в госизмене.
Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу были направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в рассмотрении судьи Фахмина Гумбатова. Подготовительное заседание суда назначено на 3 августа.
Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 274 УК АР (госизмена).