Герасимова показали после слухов о его «отставке» видео
Минобороны РФ показало видео с начальником Генштаба и командующим группировкой войск в зоне боевых действий на территории Украины Валерием Герасимовым.
Утверждается, что совещание прошло после попыток ударов Украины по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях 9 июля.
Ранее британская газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники в России, писала, что Герасимов отстранен от своих обязанностей. Согласно версии издания, после мятежа Евгения Пригожина и возвращения командиров полка «Азов» из Турции в Украину, Герасимова якобы заменил генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ. Daily Mail отмечает, что Теплинский и так в последнее время фактически руководил действиями российских войск.