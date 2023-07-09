Евросоюз ждет не дождется встречи с Алиевым и Пашиняном

Евросоюз с нетерпением ждет трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана, которая состоится в Брюсселе, написал в своем твиттере спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Клаар также заявил о необходимости «начать реальный диалог» между Баку и представителями карабахских сепаратистов, дабы, по его словам, «обеспечить альтернативу насилию, сформировать столь необходимое доверие и гарантировать достоинство».