Генпрокурор обсудил с турецкими коллегами экологические преступления Армении

Кямран Алиев отметил, что во время пребывания в Нахчыване с турецкими коллегами был обсужден ряд вопросов, наибольшее внимание уделялось преступлениям, совершенным Арменией в приграничном регионе.

«Всем известно, насколько загрязнена река Араз, строительство там завода в последнее время привело к совершению экологического преступления. Об этом сказал и президент Ильхам Алиев во время своего выступления на мероприятии Движения неприсоединения, еще раз обратив внимание на то, какие преступления совершает Армения. Строительство этого завода создает большие проблемы как для Турции, так и для Азербайджана, и мы довели до сведения международного сообщества, что это является экологическим преступлением.

Загрязнение реки Охчучай напрямую влияет на качество водных ресурсов реки Араз, так как Охчучай впадает в Араз. А Араз, как известно, является второй по величине рекой Южного Кавказа», - сказал генпрокурор.