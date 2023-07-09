Материалы по 23 стройкомпаниям направили в Генпрокуратуру

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана направила в Генеральную прокуратуру материалы в отношении 23 строительных компаний.

«В последнее время наблюдается рост числа обращений граждан в Службу в связи с требованием от собственников жилья платы за счетчики, установленные в квартирах строительными компаниями. При рассмотрении обращений установлено, что договора, заключенные между жилищными кооперативами (МТК), ООО и покупателями, содержали требования оплаты за установленные в квартирах счетчики воды, электроэнергии и газа, что противоречит требованиям законодательства», - отмечается в сообщении Службы.

Госслужба по антимонопольной политике отмечает, что, согласно действующему законодательству, водяные, электрические и газовые счетчики устанавливаются за счет поставщика услуг.

«Поставщики услуг, а также третьи лица не имеют права требовать плату за счетчики и их установку. В связи с наличием признаков мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и обмана потребителей в действиях должностных лиц, осуществляющих указанную деятельность, в июне в Генеральную прокуратуру Азербайджана для получения правовой оценки по 29 обращениям граждан направлены материалы в отношении 15 МТК и 8 ООО», - говорится в сообщении Госслужбы.