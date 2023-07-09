«… Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную. Вслед за посещением 7 июля 2023 года Зеленским Анкары турецкой стороной были приняты провокационные решения. Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации «Азов», которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания «СВО». Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», - не может успокоиться российский сенатор.

По его словам, шаги Турции, которая остается одним из последних «окном в мир» для россиян, а также стала крупным хабом для параллельного импорта в РФ, могли быть предприняты под давлением НАТО.

Передача Киеву командиров «Азова» в нарушение достигнутых договоренностей, а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную, заявил глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, «многоликий Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ, влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана».

«Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать было нельзя», - продолжил глава комитета СФ.

По словам Бондарева, Россия якобы прощала Турции «огрехи в безопасности», говоря об убийстве посла РФ в этой стране Андрея Карлова, помогала Эрдогану «сохраниться у власти», предоставляя разведданные о готовящемся мятеже. «Однако лишь экономическая целесообразность (строительство газовых и нефтяных потоков, увеличение числа российских туристов) заставляла пробуждать у турецкого лидера совесть. Понятно, что национальная безопасность и собственные национальные интересы - это приоритет», - продолжает сыпать обвинениями Бондарев.

Эрдоган же, считает российский парламентарий, «постоянно рассчитывает, что его поймут и простят».

«…Нас с Турцией связывает множество политических интересов, при этом всем давно очевидно, что в ЕС Турцию никогда не возьмут, а в НАТО она нужна лишь для того, чтобы контролировать Черноморские проливы и стабилизировать (дестабилизировать) Ближневосточный регион», - утверждает он.

Эрдоган, по словам сенатора, «постоянно рассчитывает, что его поймут и простят», однако Москва «долго терпит», но при этом «понимает, кто такие истинные враги и друзья».

Бондарев добавил, что Турция имеет и «необоснованные интересы» в Крыму. «…Турции надо задуматься о выходе из НАТО и союзе с Россией, ибо это обоюдно выгодно. Турция усилит свое экономическое и политическое влияние в регионе и станет ведущим актором. Оставаясь же под контролем Европы, она обречена на заискивающее поведение в политике и второстепенную роль», - уверен Бондарев.