В Украине начали строить завод по производству Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина.

«Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», - сказал украинский министр.

По его словам, это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, однако затем «были остановки, скандалы». Он уточнил, что речь идет именно о строительстве, а не об очередном этапе согласований.

Ожидается, что строительство завода продлится около двух лет, там будут собирать ударные беспилотники Bayraktar TB2, тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma. Часть из них будет укомплектована украинскими двигателями.