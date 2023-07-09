Столтенберг: Китай запугивает другие страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай "извлекает уроки из военных неудач Москвы" и реакции международного сообщества на продолжающуюся войну в Украине.

"Пекин наблюдает за ценой, которую Россия платит или получает за свою агрессию в Украине", - сказал Йенс Столтенберг, которого цитирует издание Newsweek.

"Альянс не рассматривает Китай как противника", - отметил он, но призвал Пекин ходатайствовать перед Москвой о прекращении войны в Украине, а не "наращивать экономическое, дипломатическое и военное сотрудничество с Россией".

"Все более жесткое поведение китайского правительства за границей и репрессивная политика дома бросают вызов безопасности, ценностям и интересам НАТО", - сказал Столтенберг, комментируя заявления официальных лиц КНР по поводу силового захвата Тайваня.

"Пекин угрожает своим соседям и запугивает другие страны", - добавил генсек НАТО.