В Сумгаите начинается суд над отцеубийцей

Завершено предварительное расследование уголовного дела жителя Хызинского района Санана Афтилова, обвиняемого в убийстве своего отца.

Как стало известно haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Фахмина Гумбатова. Подготовительное заседание суда назначено на 27 июля.

Отметим, что трагедия произошла в марте этого года в поселке Гилязи. 58-летний Гаджимирза Афтилов был забит до смерти своим сыном. По словам родственников убитого, Афтилов-отец злоупотреблял алкоголем, из-за чего в семье часто происходили ссоры. В день убийства Афтилов пришел домой пьяным, стал оскорблять домочадцев. На это отреагировал Санан. Между отцом и сыном начался конфликт, который перерос в драку. Афтилов-старший упал, сын же, увидев это, скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.