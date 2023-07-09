Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 13:45

Вопросы, связанные с будущим армянского населения в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, продолжают обсуждаться. И на переговорах при посредничестве Соединенных Штатов и Европейского союза, и на экспертном уровне в международных и региональных СМИ. Как известно, после вооруженной провокации со стороны Армении на мосту Хакари в Лачине подвоз продовольствия и других грузов в Карабах по дороге Лачин - Ханкенди был ограничен.

В то же время официальный Баку заявляет о неуместности любых попыток представить закрытие дороги Лачин - Ханкенди как «блокаду» карабахских армян, поскольку Азербайджан готов организовать бесперебойную перевозку грузов через Агдам как для нужд этнических армян, так и для российского миротворческого контингента. Этот вопрос предлагалось решить в ходе прямых переговоров между представителями армянской общины Карабаха и азербайджанскими властями. Официальный Баку готов к такому диалогу, и депутат Рамин Мамедов, назначенный спецпредставителем по связям с проживающими в Карабахе этническими армянами, даже провел в марте этого года первую встречу с ними. После чего армянам дважды предлагали провести следующий раунд переговоров в Баку. Но они отказались, настаивая на том, что переговоры должны проводиться только в штабе российских миротворцев. По информации армянских изданий, премьер-министр Армении Никол Пашинян оказывает давление на лидера сепаратистов Араика Арутюняна, призывая его согласиться на продолжение прямых переговоров в Баку, однако результатов это не принесло.

Понятно, почему Баку не может пойти навстречу требованиям местных сепаратистов и проводить переговоры в штабе миротворцев: Азербайджан считает этнических армян Карабаха своими гражданами и готов наладить с ними цивилизованный диалог в рамках Конституции и законов страны и под флагом Азербайджана. А потому считает абсолютно неуместным участие в подобных переговорах третьей стороны. Кроме того, для проведения полноценных переговоров и согласования конкретных механизмов реинтеграции армянского населения в Азербайджан необходимо разоружить незаконные армянские формирования и вывести их из Карабаха. А Армения, соответственно, должна прекратить их финансирование. Не секрет, что бюджет марионеточного режима в Карабахе формируется только за счет средств, выделяемых из бюджета Армении. Причем значительная их часть направляется на финансирование вооруженных групп. Следует также принять во внимание, что руководители Армении неоднократно заявляли об отказе от территориальных претензий к Азербайджану, признав его территориальную целостность. Однако пришло время перейти от деклараций к реальным шагам. Гибель двух граждан Армении в ходе недавней вооруженной эскалации доказывает, что боевики, направленные в регион из Армении, из Карабаха до сих пор не выведены.

И посредники в переговорах, и официальный Ереван должны понять: Баку не может и не станет мириться с присутствием на своей территории военнослужащих другой страны и незаконных вооруженных формирований. Ведь даже согласованное размещение российских миротворцев на суверенной территории Азербайджанской Республики носит временный характер. Следует также понять, что отказ от выполнения этих законных требований и дальнейший отказ Армении от разоружения и вывода незаконных формирований не оставляют Азербайджану иного выхода, кроме как силового решения данного вопроса и проведения в Карабахе спецоперации. Не следует забывать, что сегодня Азербайджан возвращает на освобожденные территории мирных жителей, считает недопустимыми любые угрозы их безопасности, а потому официально заявляет, что эти люди не станут во второй раз мишенями для вооруженных террористов.