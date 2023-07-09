Кремль: возвращение «азовцев» не скажется на планах России и Турции

В Кремле прокомментировали решение Турции передать Украине командиров полка «Азов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не скажется на планах создания газового хаба в Турции, пишет Интерфакс.

«Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. И особенно те аспекты торгово-экономического взаимодействия, такие, к примеру, как упомянутый проект, который на самом деле затрагивает интересы очень большого количества стран и в регионе, и даже стран Европы», — сказал Песков.

«Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшихся договоренностей. Мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы уже и начали делать. Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и высшем уровне. Мы будем использовать эти каналы диалога, чтобы разъяснять нашу позицию и учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», — добавил Песков.