Эрдоган о вступлении Украины в НАТО

Анкара выступает за скорейший справедливый и долгосрочный мир в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, а также верит, что прекращение конфликта внесет вклад в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО.

По словам турецкого лидера, саммит альянса в Вильнюсе проводятся в судьбоносный период негативного влияния войны в Украине на глобальные стабильность и безопасность: «В столь критический период, участники саммита планируют обсудить очень важные решения, которые, безусловно, внесут вклад в укрепление обороны Альянса. Вместе с тем, планируется рассмотреть решения по Украине, принятые на Мадридском саммите военно-политического блока».

Эрдоган сообщил, что на саммите НАТО вновь озвучит призыв к странам-союзникам по «отказу от ошибочной позиции ввода санкций и ограничений в отношении Турции».

Он отметил, что важным пунктом повестки дня альянса остается также тема борьбы с терроризмом: «Обсудим шаги, которые планируется предпринять в данном направлении».

Турецкий лидер подчеркнул при этом, что Анкара во все периоды поддерживала курс «открытых дверей» НАТО, подчеркнув, что для продвижения процесса заявки Стокгольма на вступление в НАТО необходимо выполнение всех положений Трехстороннего меморандума (Турция-Швеция-Финляндия), констатировал турецкий лидер.

При этом Эрдоган увязал тему заявки Стокгольма с диалогом по вступлению Турции в Европейский союз: «Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем «расчистим дорогу» для заявки Швеции (в НАТО), также, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС».