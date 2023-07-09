Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается, будет дуть переменчивый северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 26-31° тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман, будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.