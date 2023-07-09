Гиркин: Пригожину помогают бесы

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин связан с оккультными силами.

«Я уверен, что Пригожин одержим бесами. На 100% уверен - это человек одержимый. Это не значит, что он сумасшедший, подчеркиваю, он одержим бесами, в натуральном виде», - считает Гиркин.

Он сообщил, что «бесовщина» Пригожина заметна по его стилю поведения: «По его псевдопсихозам, по всему, что я о нем слышал, говорю, что так и есть... Это страшный человек - садист, психопат. Не значит, что глупый, нет, он умный... Ему бесы помогают и они его доведут до определенной кондиции. Это неизбежно».

По словам Гиркина, сколько Пригожин «проживет, как он проживет - мы не знаем. Ясно, что он не списан с активных деятелей нашего политического поля».