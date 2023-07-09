Ширинов ожидает суда за убийство бывшей жены

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Руслана Ширинова, обвиняемого в убийстве бывшей супруги.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу Ширинова направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльмина Рустамова. Подготовительное заседание суда назначено на 19 июля.

Отметим, что убийство произошло в марте этого года в одном из маркетов в Гяндже. Руслан Ширинов нанес 28-летней Зулейхе Шириновой многочисленные ножевые ранения. Позже она скончалась в больнице.

В прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.