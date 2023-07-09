В Кремле заявили, что членство Украины в НАТО будет иметь весьма негативные последствия для «полуразрушенной системы безопасности» в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что от России потребуется «твердая реакция» на это, поскольку Украина как член НАТО станет «угрозой» для страны.

«Абсолютно понятна и последовательна позиция РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности, и так полуразрушенной в Европе, и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно твердой и понятной реакции», - сказал он.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и, как ранее анонсировалось, на нем будут обсуждаться решения, которые должны сделать Киев ближе к вступлению в альянс.