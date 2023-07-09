Украина вступает в НАТО срочно в номер; обновлено 15:30
В Кремле заявили, что членство Украины в НАТО будет иметь весьма негативные последствия для «полуразрушенной системы безопасности» в Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что от России потребуется «твердая реакция» на это, поскольку Украина как член НАТО станет «угрозой» для страны.
«Абсолютно понятна и последовательна позиция РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности, и так полуразрушенной в Европе, и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно твердой и понятной реакции», - сказал он.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и, как ранее анонсировалось, на нем будут обсуждаться решения, которые должны сделать Киев ближе к вступлению в альянс.
* * * 15:02
Члены НАТО согласились принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
О сроках принятия он ничего не сообщил.
«После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом», - написал Кулеба.