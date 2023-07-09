Затулин выступил с антитурецким заявлением

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, известный своей рьяной проармянской позицией, призвал разбомбить завод по производству Bayraktar в Украине. Удары следует нанести, как только этот завод возникнет. Об этом он заявил в интервью «Говорит Москва»

«Разбомбить. Наша страна может разбомбить этот завод, как только он возникнет. Я думаю, это самое действенное средство борьбы с этим заводом. Что касается того, что это беспилотники, которые производятся, судя по всему, по лицензии турецкой стороны, то мне кажется, что после заявлений последних президента Эрдогана трудно усомниться в том, что Турция везде и всюду ищет свою выгоду», - сказал проармянский пропагандист Затулин.

По его словам, отношения России и Турции очень сложные, «обольщаться» не стоит: «Турция выступает, понятное дело, по своим причинам за продление зерновой сделки, для того чтобы наживаться на этом. Она выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, чтобы проявить атлантическую солидарность. Нам не приходится обольщаться по поводу наших отношений с Турцией — они очень сложные… В случае с Турцией, как всегда, происходит торг. И в этом торге участвуем не только мы и Турция, но и другие страны, в том числе США и Украина. Этой торговлей Турцией занимается. Можно ее за это осуждать, но она исходит, как она считает, из своих национальных интересов».