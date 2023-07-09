Убившей своего годовалого ребенка Багиевой зачитали приговор

Завершился судебный процесс по делу 20-летней Наргиз Багиевой, обвиняемой в убийстве своего годовалого ребенка.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Али Мамедова был вынесен приговор. Суд приговорил Багиеву к 14 годам лишения свободы.

Отметим, что в сентябре прошлого года в прокуратуру Сураханского района Баку поступила информация о гибели годовалого ребенка. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что мать младенца Наргиз Багиева умышленно убила ребенка, подлив ему в пищу перекись водорода.

В прокуратуре Сураханского района возбудили уголовное дело. Багиеву задержали. В ходе следствия предъявленное ей обвинение квалифицировали по более тяжкой статье Уголовного кодекса - 120.2.4 (убийство с особой жестокостью).

Мать обвиняемой, Лейла Багиева, сообщила, что находится в шоке от поступка дочери. Она рассказала, что девушка страдала от психологического расстройства после расставания с мужем.