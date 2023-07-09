Азербайджан и Венгрия будут производить алюминиевые банки

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Минэкономики и венгерская компания Hell Energy подписали договор о совместном участии, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, документ был подписан на мероприятии с участием министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто.

Согласно договору, в Азербайджане будет построен завод по производству и розливу алюминиевых банок для напитков.