Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:03

Анкара и Каир повысили свои дипломатические отношения до уровня послов. Турция назначила Салиха Мутлу Сена своим новым послом в Каире, в то время как Египет назначил Амра Эльхамами послом в Анкаре. В Каире решили не отставать от региональных трендов и дали согласие на нормализацию отношений с Анкарой, которые были существенно понижены в 2013 году, когда египетские военные свергли президента Мурси и развязали террор против местных «братьев-мусульман».

В арабских странах ликование по этому поводу. Так, министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствовало этот шаг, заявив, что он «положительно отразится на укреплении безопасности и мира на региональном и международном уровнях и служении общим интересам таким образом, чтобы достичь чаяний стран и народов региона». Примерно тоже самое говорят и другие монархии Залива, а генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт приветствовал укрепление дипломатических отношений между Турцией и Египтом как «позитивное событие». Можно было бы с облегчением вздохнуть: дескать, еще один вялотекущий конфликт, прорывавшийся прокси войнами в горячих точках, той же Ливией, спустя десять лет разрешен, и нет больше препятствий египетско-турецкой дружбе, но мешают те самые пресловутые нюансы. Поскольку речь не идет о «доброй воле» Египта, а просто таким образом Каир де-факто признает свое поражение в десятилетнем противостоянии с Турцией. Как экономическом, так и на полях сражений. Со всеми отсюда вытекающими. В этом противостоянии Каир во главе со своим «фараоном» фельдмаршалом ас-Сиси, увлекшись и не заметил, как сполз в глубокий социально-экономический кризис, из которого сейчас не знает, как выбраться, и надеется, что, помирившись с Анкарой, сумеет ослабить давление своих внутренних проблем.

Об их масштабах свидетельствуют следующие цифры: на сегодняшний день внешний долг эквивалентен почти всему (93%) годовому валовому внутреннему продукту (ВВП). За первые девять месяцев прошлого года иностранные инвесторы вывели из страны 20 миллиардов долларов. При ас-Сиси египетский фунт потерял пять шестых своей стоимости по отношению к доллару; за последний год он упал вдвое. Инфляция в годовом исчислении на февраль 2023 года достигла 31,9%. Как результат: обнищавшие домохозяйства и компании, использующие импортные ресурсы, закрылись или оказались на грани банкротства. «Он контролирует все, - говорят мои собеседники в Каире об ас-Сиси. – Почему же он не может контролировать цены?»

Египет стоит на грани дефолта. Мечты президента Абделя Фаттаха ас-Сиси о «величии» его страны столкнулись с экономической реальностью и безвозвратно рухнули. Будь то строительство новой высокотехнологичной столицы или нового грандиозного Египетского музея в Каире, недостаток финансирования остановил эти и другие его мегапроекты. Он стремился подражать богатству монархий Персидского залива, но в отличие от него, у тех это богатство действительно было в виде нефтедолларов, да и то они сейчас отказываются об безумных и кичевых трат. Но замах ас-Сиси на величие Египта не ограничивался только экономическими амбициями. Он хотел величия и на внешнеполитической арене, что легло дополнительным бременем на египетскую экономику. Участие в антикатарской коалиции, авантюра в Ливии, где Каир встал на сторону фельдмаршала с пониженной социальной ответственностью Халифы Хафтара, попытка принять участие в йеменской авантюре Эр-Рияда. И нигде египетскому президенту не удалось добиться победы. В Ливии и в антикатарской коалиции он столкнулся с Турцией и раз за разом терпел поражения. Военные, которым принадлежит львиная доля египетской экономики, его подбадривали и требовали еще активности, поскольку это приносило им доход, и они тешили себя надеждой на реванш у Анкары: «Вот в этот-то раз у нас точно все получится».