Украина держит Бахмут под огневым контролем

Украинские военные уже несколько дней держат город Бахмут Донецкой области под огневым контролем, что стало возможным после захвата важных позиций, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграме.

«В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу», - рассказала она.

По словам Маляр, это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед ВСУ взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.