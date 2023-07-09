Балтийские страны ждут Украину в НАТО

Украину в конечном итоге пригласят присоединиться к НАТО – несмотря на то, что сейчас президент США Джо Байден считает амбиции Киева относительно членства невозможными для реализации. Такое мнение в интервью Newsweek озвучил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Продолжаются переговоры и разработка коммюнике для НАТО по украинскому пути. Я надеюсь, что мы найдем способ определить текст коммюнике и общее понимание того, что украинское членство, в определенной степени, является неизбежным.

Никто не говорит о том, что Украина завтра станет полноправным членом НАТО. Но мы хотим четко сообщить украинцам, а также Путину, что Украина станет членом НАТО, что есть путь, какие для этого будут следующие шаги, и хотим, чтобы это сообщение также было понятным для наших союзников по НАТО", – сказал Цахкна.

Комментируя интервью Байдена CNN, в котором президент заявил, что в альянсе нет единодушия относительно вступления Украины в разгар войны с Россией, Цахкна сказал, что "не был удивлен".

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Киев должен стать частью НАТО.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть как это обеспечить", - заявил литовский политик на брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.